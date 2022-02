Parchi cittadini continuamente presi di mira dai vandali. Sedie scaraventate ovunque, bottiglie rotte, vetro disseminato in ogni angolo dell’area verde, insidie per coloro che vi passeggiano. Il parco Chico Mendes, interessato da un intervento di decoro da parte dell’amministrazione comunale di Porto Torres, è l’ultima area verde oggetto di incursione di vandali, dediti al consumo di alcol, che hanno lasciato tracce evidenti di inciviltà. Uno spazio spesso maltrattato, che conserva alcune zone trasformate in “cloache”: contenitori per pizza, lattine, bicchieri di plastica e bottiglie di vetro. Scale e ingressi sono diventati bagni a cielo aperto. Alcuni angoli sembrano dei letamai. Bande di giovani e adulti vi fanno spesso visita, lasciando i segni del degrado.

Le segnalazioni dei residenti non mancano. Lamentano atteggiamenti di grave maleducazione e inciviltà, situazione che sfuggono al controllo. “Episodi che non possono lasciarci indifferenti – protestano i cittadini – un’offesa e un danno al bene pubblico, azioni che non dipendono soltanto da ragazzini, ma anche da gente adulta”. Da San Gavino al Baden Powell e fino al Chico Mendes, i vandali sembrano tenere sotto scacco i parchi, spazi destinati ai bambini e alle loro famiglie, ma anche ai turisti.

