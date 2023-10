Via libera al progetto definitivo per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica alimentato da fonti rinnovabili, una nuova infrastruttura per valorizzare la litoranea provinciale 81. Si tratta di un sistema di luci posizionato nel tratto compreso tra le due chiesette di Balai. In data 20 dicembre 2021 era stato siglato l’accordo tra Eni New Energy (Ene) spa e il Comune di Porto Torres per l’attuazione dell’intervento a titolo di misure compensative del programma “Viabilità e infrastrutture stradali” per un importo pari a 500mila euro.

Una nuova luce illuminerà la pista ciclabile lungo il percorso tra la chiesetta di San Gavino a Mare e la chiesetta di Balai Lontano. Il progetto prevede l’inserimento dei pannelli fotovoltaici che avranno una potenza di 60 KW, installati su una pensilina di 140 metri quadri, e andranno ad alimentare una palificazione consistente in 80 pali posti a 25 metri di distanza l'uno dall'altro.

I pali potrebbero anche avere un duplice obiettivo: quello di illuminare sia la strada veicolare, sia il parcheggio dello Scoglio Ricco e la nuova pista ciclabile. L’intervento si collega con il Piano di utilizzo dei litorali che prevede interventi ad uso turistico in quel tratto di costa. Nel lungo periodo l'intenzione è quella di sfruttare tutta una serie di risorse che arrivano all’Ente legate all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale.

