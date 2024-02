Ennesimo intervento di messa in sicurezza in una delle palazzine di proprietà Area, nel quartiere del Villaggio Satellite, a Porto Torres. I vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di calcinacci da un edificio popolare di quattro piani fuori terra, situato in via Veneto.

La squadra intervenuta sul posto ha provveduto ad eliminare le parti di imminente pericolo di caduta ed a delimitare l’area sottostante tramite transenne e nastro segnaletico. Presente anche il personale del comando di Polizia Locale. Lo stato di degrado del fabbricato è tale da necessitare urgenti interventi di manutenzione per evitare il peggioramento della situazione di rischio crolli segnalata.

Nella relazione dei vigili del fuoco si precisa che se non venissero realizzati lavori di messa in sicurezza la situazione di pericolo potrebbe evolversi negativamente mettendo a rischio la incolumità pubblica e privata. In particolare si distinguono gli appartamenti posti al piano terra di proprietà di un privato, al primo, secondo e terzo piano, la cui propriet di Area, l’azienda regionale per l’edilizia abitativa.

Con una ordinanza il sindaco Massimo Mulas ha disposto, nei confronti di entrambi i titolari, di provvedere nell’immediato alla messa in sicurezza dei fabbricati.

