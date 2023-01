L’Istituto Tecnico superiore professionale (Smat) di Porto Torres si presenta ai futuri iscritti nelle giornate di domani, martedì 17 gennaio e venerdì 20 gennaio dalle ore 15 alle 18. I genitori e gli alunni potranno visitare il plesso scolastico, i laboratori di Elettronica, Automazione, Telecomunicazione, Domotica ed Informatica. Il percorso sarà guidato dai docenti, dai tecnici e dagli studenti del corso.

La scuola professionale propone ai suoi studenti un’offerta formativa adeguata e permette di acquisire le competenze essenziali per un immediato inserimento nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato. L'Istituto, infatti, struttura percorsi di alternanza scuola-lavoro ad hoc, in cui i ragazzi sono messi a confronto con importanti realtà imprenditoriali del territorio. Il diplomato in “Manutenzione ed assistenza tecnica” è una figura specialistica che oggi, nel mondo del lavoro, è sempre più richiesta.

L’indirizzo di studi proposto è un percorso di studi quinquennale, che si pone l’obiettivo di far acquisire allo studente le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di manutenzione ordinaria, preventiva, di riparazione e di collaudo relativa a sistemi, impianti e apparati tecnici.

Il corso di studi non tralascia la preparazione necessaria per affrontare il percorso universitario, inoltre già dal terzo anno, verrà conseguita la qualifica professionale, requisito fondamentale per accedere al mondo del lavoro privato e pubblico. Una figura professionale ben remunerata, che ben si adatta all'estero, un lavoro manuale e di concetto ormai indispensabile in svariati settori lavorativi del nostro paese, realtà alla quale appartengono sia alla grande azienda che il piccolo artigiano.

