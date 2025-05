Voto unanime alla mozione per la cessazione immediata della violenza contro il popolo palestinese. Il Consiglio comunale dice no al genocidio: «una crisi umanitaria gravissima, con migliaia di vittime civili, in particolare bambini».

La mozione proposta dal Pd, primo firmatario Antonello Cabitta, impegna l’intero Consiglio comunale a condannare pubblicamente la strage in corso in Palestina e ogni forma di violenza e chiede all’Anci Sardegna di farsi promotrice della discussione del provvedimento in tutti i Comuni dell’Isola e in Consiglio regionale. Inoltre di farsi portavoce con il Governo e l’Europa affinchè avviino un’azione diplomatica urgente per il cessate fuoco, la fine dell’assedio a Gaza, il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, oltre alla fine del terrorismo.

© Riproduzione riservata