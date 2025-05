Giovedì 5 giugno, alle 17.30, nell’area verde di via Gobetti (angolo Via Monti), a Porto Torres, verrà inaugurato il nuovo Sentiero Natura con aula didattica all’aperto, realizzato e curato dalla rete Educando Asinara che racchiude gli educatori ambientali dell’Ente Parco nell’ambito del progetto “Il Parco, un bene per tutti”, promosso dal Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta in collaborazione con il Comune e finanziato dalla Regione.

Il nuovo spazio nasce dalla volontà di valorizzare un’area urbana finora inutilizzata, rendendola accessibile, educativa e fruibile da tutta la comunità. Il sentiero è stato progettato con particolare attenzione all'inclusività e all’educazione ambientale e consiste in un percorso carrozzabile con corda-guida per non vedenti. Inoltre, saranno installate schede informative sulle specie vegetali presenti e pannelli didattici sulla biodiversità, flora, fauna e sull’importanza delle aree protette. L’iniziativa è aperta a tutti. Scuole, associazioni, cittadine e cittadini sono invitati a scoprire il nuovo spazio che rimarrà a disposizione della città. Durante l’evento sarà possibile anche proporre idee e unirsi ai gruppi di lavoro per i futuri allestimenti, come panchine, sagome di animali, casette per gli uccelli.

