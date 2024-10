Nuovo volto alla scuola d’infanzia “F. Figari” dell’Istituto comprensivo 1 di Porto Torres, dove sono terminati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’intero stabile.

L’assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois ha sottolineato: «La conclusione dei lavori al Figari è un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti con l’obiettivo di riqualificazione degli edifici scolastici cittadini. Gli interventi, compresi i dettagli estetici, permetteranno alle bambine e ai bambini di apprendere in un ambiente confortevole e accogliente anche dal punto di vista della sicurezza e dell’efficientamento energetico».

Gli interventi, partiti a fine giugno 2024 e del valore complessivo di 250mila euro (dei quali 200mila euro derivanti da un finanziamento regionale e 50mila da risorse comunali), hanno permesso di terminare l’adeguamento strutturale dei cornicioni esterni e dei pilastri perimetrali esterni e il risanamento del solaio di copertura del fabbricato, sia all’esterno che nelle aule interne.

Inoltre, sono stati eseguiti lavori per l’efficientamento energetico, attraverso la coibentazione con l’applicazione di pannelli di cappotto in EPS (polistirene espanso) per ridurre in maniera significativa le dispersioni termiche, la realizzazione di un moderno impianto di climatizzazione a pompa di calore VRF che consentirà di sfruttare al meglio l’impianto fotovoltaico già installato.

Grazie al cablaggio della connessione internet via cavo in ogni aula, oltre all’ammodernamento della connettività digitale, ci sarà la possibilità di installare lavagne interattive LIM per un’offerta didattica moderna che favorisca un apprendimento interattivo e all’avanguardia.

Le opere hanno inoltre consentito di adeguare gli impianti idrici, sanitari ed elettrici agli ultimi standard normativi. All’esterno, nella facciata est della scuola, sono state installate nuove lampade a led e sostituiti i pali di illuminazione del cortile dove, in corrispondenza dei giochi presenti, è stato posizionato un tappetino antiurto per garantire la sicurezza dei bambini. Infine, è stata ammodernata la facciata dell’edificio, che dopo gli interventi si presenta totalmente bianca con finiture colorate.

© Riproduzione riservata