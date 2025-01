Il Comune di Porto Torres ha riaperto i termini dell’avviso pubblico di assegnazione dei voucher per la partecipazione al percorso di formazione e qualificazione per figure specializzate di operatori socio sanitari (O.S.S.), a favore di cittadini inoccupati. Solo tre le domande pervenute all’indirizzo dell’Ente in risposta al bando che prevedeva 14 voucher, un esito che impedisce la buona riuscita del corso di formazione che potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di iscritti. Pertanto il Comune ha pubblicato un secondo bando per l’assegnazione di ulteriori undici posti disponibili, con scadenza dell’avviso entro il 14 febbraio.

Il percorso di formazione è organizzato tramite la società formativa S.O.So.R, incaricata a coordinare il tutto rispettando gli indirizzi e i requisiti dei partecipanti, fra cui la residenza nel Comune di Porto Torres. Verranno assegnati 11 voucher del valore di 1000 euro ognuno, riconosciuti sulla base delle domande pervenute nei termini e modalità indicate nell’avviso.

La riapertura del bando per il quale sono stati stanziati 25.000 euro, consentirà nuove opportunità a coloro che si affacciano alla professione di operatori socio sanitari.

