Proseguono fino a dicembre gli interventi di efficientamento della rete idrica di Porto Torres che Abbanoa sta portando avanti tramite un nuovo cantiere per la sostituzione integrale di oltre 11 chilometri di condotte e all’ingegnerizzazione dell’intero sistema di approvvigionamento del centro abitato. I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi Pnrr del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Comune di Porto Torres è tra i centri ai quali è riservata una fetta consistente di questo investimento: oltre quattro milioni di euro. Sono interessate le vie Amsicora, Satta, Mare, Petronia, Adelasia, Costa, Manzoni, della Resistenza, dell’Autonomia, Emilia, Veneto, Manno, Sassari, Mentana, Fermi, Pacinotti, Puccini, Veneto, Emilia, Rossini, Mascagni, Fermi, Tramontana, Libio, Donizetti, Parini, Aretino, Monti viale della Libertà e viale della Cultura. Martedì 8 ottobre i tecnici Abbanoa procederanno all’installazione di nuove apparecchiature idrauliche nel secondo serbatoio comunale di Li Pidriazzi e in un ulteriore nodo idrico del quartiere Serra Li Pozzi. Tra le 7 e le 22, per eseguire le operazioni, sarà necessario sospendere l’erogazione nel centro abitato. Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo.

