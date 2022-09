Il passaggio all'Autorità Portuale siglato nel 2017. Il progetto esecutivo di riqualificazione a novembre 2021. Ma i lavori non sono stati appaltati."Questione di mesi", riferiscono dall'Autorità. Si parla dell'ex Mercato ittico di Porto Torres, ubicato al porto presso la banchina della teleferica. Una delle grandi inco10mpiute della città: iniziato e mai completato. Per mancanza di fondi. Per anni in balia dei vandali e abbandonato.Ora diventerà la sede dei dipendenti dell'Autorita portuale ma anche un centro servizi alla città e alla marineria. Ma c'è un altro problema da risolvere: la colonia felina che vive nella struttura e che cresce di mese in mese. Sono un centinaio i piccoli felini accuditi con amorevolezza dall'associazione Amici di Maya.

"Quando inizieranno i lavori non sappiamo dove metterli - spiega Alessandra, una componente dell'associazione -. I nostri gatti sono cresciuti come numero, ma sono accuditi, sterilizzati e hanno tutti l'anti pulce. Per cui godono di ottima salute. Ma non avendo alternative i nostri gatti rischiano di fare una brutta fine. Chiediamo perciò un aiuto in tal senso alle istituzioni. Gli spazi potrebbero esserci. Basta avere la volontà - conclude - di risolvere il problema in tempi congrui".



