Da 16 anni sport e solidarietà camminano insieme grazie alla manifestazione “Navicula Turritana e lo Sport per la Ricerca” che, abbandonato il vecchio nome di Barcolana, non ha dimenticato il suo scopo benefico. L’evento, organizzato dalla Fidapa sezione di Porto Torres, è in programma venerdì 28 e sabato 29 luglio, a partire dalle 17, nelle varie postazioni scelte per lo svolgimento dei tornei sportivi e presso lo Scogliolungo, sul lungomare turritano, dove si accenderanno le luci della Fiaccolata a Mare.

Una iniziativa che conserva il suo fascino per la grande catena di fiaccole che dalle canoe rifletteranno la luce sul mare della spiaggia antistante. Non servono arbitri perché non c’è agonismo, ma solo puro divertimento e solidarietà. «La manifestazione nasce nel 2007 per raccogliere fondi per finanziare una donazione da destinare alla ricerca per lo studio delle malattie rare, in ricordo della socia dottoressa Elisabetta Fara - spiega Cristina Benenati, presidente Fidapa locale – quest’anno il ricavato sarà destinato al Consultorio di Porto Torres, ambulatori di Ginecologia e Ostetricia».

Diverse le discipline sportive, dai più tradizionali giochi di squadra agli sport individuali e la partecipazione dell’associazione Piscine Libyssonis, Asso Vela, Azen Kayak, Lega navale italiana sezione Golfo Dell’Asinara - Gruppo Canottaggio Giuseppe Usai, Tennis Club Porto Torres, A.S.D. Porto Torres Scacchi, associazione Freedom Water Ssd, Asd. Quadrifoglio Volley, Cngei Scout Porto Torres e Consulta del volontariato Portotorrese.

«La Navicula Turritana – ha sottolineato l'assessora allo Sport e al Turismo, Antonella Palmas – coinvolge diverse realtà del territorio, una sinergia di associazioni che lavorano insieme per un obiettivo comune. Siamo orgogliosi che questa manifestazione venga proposta ancora una volta in città». Gli eventi sportivi prevedono tornei di tennis tavolo, acqua fitness, pallavolo, nuoto, spinning, torneo di scacchi e di calcio balilla.

