A Porto Torres nasce la prima Casa Funeraria, una struttura ampia pensata per accogliere con rispetto e dignità le famiglie nel momento del dolore. Inaugurata nei giorni scorsi, la struttura è stata benedetta dal parroco della basilica di San Gavino, monsignor Salvatore Masia, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, associazioni e del sindaco Massimo Mulas.

La Casa Funeraria, situata a pochi passi dal centro cittadino, nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza uno spazio riservato, sereno e adeguato dove poter salutare i propri cari in un ambiente curato e raccolto. Un luogo dove parenti e amici possano riunirsi e condividere il ricordo di chi non c’è più e vivere il momento dell’ultimo saluto con la giusta tranquillità.

Ampi spazi e luoghi accoglienti per dare un supporto e accoglienza ai familiari, in quanto permette di organizzare la veglia e l’omaggio al defunto in ambienti dedicati, evitando difficoltà logistiche e garantendo sempre rispetto, riservatezza e assistenza.

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