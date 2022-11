Il Comune di Porto Torres, tramite il responsabile del procedimento, Giovanni Tolu, ha autorizzato la predisposizione della perizia suppletiva e della variante al progetto di riqualificazione della pista di atletica leggera, per garantire l’idoneità tecnico funzionale della struttura sportiva.

Una modifica ai lavori di manutenzione degli impianti per l’omologazione della pista e soddisfare al meglio le prescrizioni imposte dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, determinando un sensibile miglioramento dell’opera senza produrre alterazioni al contratto iniziale.

Con un finanziamento pari a 250mila euro l’amministrazione comunale punta a valorizzare la struttura sportiva di piazza Cagliari, in grado di ospitare meeting e gare a livello nazionale.

Per omologare la pista la Fidal chiede che gli impianti vengano messi in sicurezza, a norma e dotati di determinate attrezzature: gabbia per il lancio del disco e del martello, materassini per il salto con l’asta, fermapiedi per il lancio del peso, ostacoli, cronometri da tavolo, segnalatore numerico a 8 cifre e altro materiale che consenta agli sportivi di allenarsi in una struttura di livello.

