Più tutela per i minori e adulti con problematiche di tipo psicologico che potranno godere di un aiuto economico nell'inserimento in strutture indicate dal servizio sanitario. La commissione Servizi sociali di Porto Torres ha votato all’unanimità la proposta di integrazione del Regolamento sulle modalità e criteri della compartecipazione economica del Comune turritano alla spesa per l'inserimento in strutture residenziali per adulti e anziani, strutture residenziali e semiresidenziali socio-educative a bassa intensità assistenziale per minori e adulti.

La modifica prevede l’inserimento, nel documento, della categoria dei minori in situazioni di disagio oltre a quelle già previste dal regolamento, ovvero le persone anziane, adulti in condizioni di marginalità sociale o con patologie, adulti non più assistibili a domicilio per l’impossibilità della famiglia di origine di prestare un adeguato sostegno. I 16 articoli del Regolamento definiscono i criteri e la disciplina per l’accesso e per l’erogazione di prestazioni economiche da parte del Comune come contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali.

Alla seduta, presieduta dalla consigliera Paola Rossana Conticelli, oltre alle consigliere e ai consiglieri membri della commissione, hanno preso parte l’assessora alle Politiche Sociali, Simona Fois, e la struttura del settore Servizi sociali che ha permesso l’integrazione opportuna da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale.

