Le “Case dei pensionati” a Porto Torres saranno oggetto d'interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento statico, sismico e all’efficientamento energetico, compresa la riqualificazione delle aree esterne agli edifici di edilizia residenziale pubblica situati in via delle Vigne.

Il complesso degli alloggi popolari, nel quartiere Villaggio Satellite, era stato assegnato nel 1974 in base ad un originario provvedimento sindacale. Il Comune di Porto Torres è risultato beneficiario di un finanziamento, derivante dai fondi complementari al Pnrr, pari a circa 760mila e 563 euro, somme incrementate di ulteriori 76mila euro, stanziate con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze nell’ambito dell’assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Nei due stabili, realizzati nella parte alta di via delle Vigne, vi risiedono 13 famiglie. Le case costruite cinquant'anni fa saranno oggetto di verifica di idoneità statica e vulnerabilità sismica, un servizio tecnico affidato direttamente alla ditta Tecnoindagini s.r.l. con sede in Cusano Milanino per un importo pari a 18.727 euro. Indagini necessarie e propedeutiche all’attuazione dei lavori di manutenzione finalizzati alla messa in sicurezza dell’intero edificio, al fine di definire in maniera puntuale le tipologie di interventi.

