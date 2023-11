Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha firmato l’ordinanza che obbliga i proprietari, i locatari e affittuari o chiunque abbia dei diritti reali di godimento su terreni confinanti con le strade comunali e vicinali, di provvedere al taglio, alla potatura di piante e di siepi e alla pulizia di fogliame, al fine di garantire la pubblica incolumità.

Dai controlli mirati della Polizia Locale nel territorio è emerso come siano diversi i casi di abbondante sviluppo di vegetazione ai bordi delle strade che vengono invase da tronchi, rami, fronde e foglie con conseguente ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica. Un pericolo anche per i passanti obbligati a camminare sulla strada.

Per garantire la sicurezza di chiunque transiti è necessario dunque mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti. In caso di inosservanza dell’ordinanza e, quindi, non si proceda al taglio delle piante e delle siepi che si protendono oltre il confine stradale, l’amministrazione comunale si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di tali opere a spese degli obbligati. I trasgressori saranno puniti con la sanzione che varia da 173mila euro a 694mila oltre le spese di procedimento.

