Conclusi i lavori di ripristino del manto stradale in via Tramontana, una delle arterie più trafficate e strategiche della città di Porto Torres che oggi si presenta con un nuovo asfalto. L’intervento è stato eseguito a seguito dei lavori realizzati da Abbanoa per l’allaccio alla nuova condotta idrica. Le lavorazioni sono state effettuate su indicazione del Settore Manutenzioni dell’Ufficio Tecnico comunale che ha permesso di ottenere un risultato perfettamente omogeneo e senza alcun onere sulle casse comunali, dato che l'intervento rientra in quel pacchetto di lavori legati ai ripristini delle sedi stradali interessate da opere sui sottoservizi, tra cui rete idrica, gas e fibra ottica.

I cantieri, attivati con il coordinamento dell’Amministrazione comunale, stanno procedendo spediti secondo una regia pubblica che ha consentito di rendere più efficienti le attività delle diverse imprese coinvolte, migliorando la qualità complessiva degli interventi. Questa impostazione ha permesso non solo di ottimizzare tempi e risorse, ma anche di ampliare, in diversi casi, le superfici oggetto di intervento.

Per via Tramontana sono state coinvolte due diverse ditte: una ha operato direttamente sul posto, mentre l’altra ha concentrato l'intervento su via Libio, contribuendo ad ampliare le superfici complessivamente riqualificate. I tratti stradali inclusi in questo programma di intervento sono complessivamente 19. Nel frattempo sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria in via Fontana Cherchi dove sono in corso le attività di sfalcio dell’erba e di messa in sicurezza della strada per il ripristino della messa in sicurezza.

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