L’accesso è vietato ormai da oltre 8 anni, da quando l’instabilità del ponte ha imposto al Comune di Porto Torres di disporre della misura di divieto di passaggio che impedisce l’attraversamento della pedana da un lato all’altro del costone roccioso. Da tempo pericolante il caratteristico ponticello in legno sulla piazza Belvedere, davanti al mare del Golfo dell’Asinara, rischia di crollare.

Il forte vento, che nei giorni scorsi ha soffiato a oltre 120 chilometri orari, lo ha inclinato pericolosamente su se stesso, un’azione violenta su una struttura priva di manutenzione. L’erosione costiera contribuisce a fare il resto. Le travi in legno, ormai marcite dalla salsedine, e gli ancoraggi in acciaio inossidabile hanno “mollato” alla base della passerella completamente deteriorata.

L’area a due passi dalle spiagge delle Acque Dolci e dalla rotonda di Balai rappresenta un punto magnifico per osservare il panorama. Per evitare che crolli l’intera struttura, sarebbe opportuno rimuoverla e ripristinare una situazione di sicurezza, in attesa che si possa intervenire per restituire al ponte la sua piena fruibilità. La piazza Belvedere, oggetto di un recente intervento di riqualificazione appena concluso, è uno dei luoghi tra i più suggestivi della costa turritana.

