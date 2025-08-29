Lunghe file di auto e traffico in tilt nel porto commerciale di Porto Torres, dove persistono i problemi sulla viabilità legati agli imbarchi e agli sbarchi dai traghetti in arrivo e in uscita dallo scalo marittimo. Il punto più critico l'incrocio con via Mare, in cui transitano i mezzi, auto e tir, in direzione del molo di Ponente e della banchina Dogana Segni.

Durante le operazioni di imbarco, la congestione del traffico porta a pesanti ripercussioni anche sulle attività commerciali e sul traffico cittadino, influenzando anche il lavoro dei locali, bar, negozi e ristoranti i cui operatori lamentano la deviazione dei mezzi lontano dal centro, con conseguente danno economico.

In particolare, in piena stagione, si creava il blocco totale del traffico veicolare alla rotatoria antistante la caserma dei vigili del fuoco, impedendo il pronto intervento dei mezzi. Da qui, lo scorso anno, della necessità di aprire i varchi un’ora prima per evitare il congestionamento delle auto in attesa prima dell’apertura dei controlli di sicurezza.

