Non ha resistito neppure Licia Colò al fascino della basilica di San Gavino di Porto Torres.

Una visita inaspettata alla chiesa romanica quella che ha voluto concedere la celebre conduttrice televisiva, nota al grande pubblico come presentatrice di programmi di viaggi, tra cui "Alle falde del Kilimangiaro" e per la sua attività di divulgazione scientifica.

Ad accoglierla, in occasione della Giornata del Romanico, sono state le operatrici della cooperativa Turris Bisleonis che da oltre vent'anni offre servizi di accoglienza e guida turistica nella millenaria basilica.

Licia Colò dopo aver visitato la parte superiore del monumento, senza neppure trascurare l'interessante cripta seicentesca, nella parte sottostante della chiesa si è soffermata con alcuni turisti e le stesse guide mostrando i suoi apprezzamenti per il magnifico gioiello romanico, unico in Sardegna per la sua grandezza.

Il tempio è un importante luogo di culto legato alla venerazione delle reliquie dei Martiri Turritani, Gavino, Proto e Gianuario, raffigurati da statue lignee in posizione giacente su un catafalco, nell'abside a nord est della basilica.

