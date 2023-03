Ancora uno stop ai bagni nella zona denominata “100 metri ad est foce Fiume Santo”, nel territorio di Porto Torres.

Il sindaco Massimo Mulas ha firmato la settima ordinanza che vieta la balneazione per la scarsa qualità delle acque, nel litorale a poca distanza della centrale termoelettrica di Ep Produzione.

L'interdizione è valida dal 1 maggio al 30 settembre a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, periodo in cui i bagnanti iniziano a frequentare le zone di mare, i quali per il settimo anno non potranno usufruire dell’area interessata per il superamento dei limiti della presenza del batterio escherichia coli. Risultati accertati dai campionamenti effettuati dall’Arpa secondo il calendario di monitoraggio prefissato.

L’acqua ora rischia il divieto di balneazione permanente. Tale disposizione è, per il momento sospesa, in attesa del pronunciamento della commissione Europea, in merito alla richiesta di chiarimenti del Ministero della Salute sull’interpretazione della direttiva comunitaria.

Nell’area anche l’apposizione dei relativi cartelli di divieto predisposti dagli uffici tecnici comunali.

