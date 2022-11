Le risorse ci sono, i progetti sono stati autorizzati, ma i lavori sono fermi ai nastri di partenza. E gli atleti sono i primi a subirne i disagi.

Gli interventi nella pista di atletica leggera di via delle Vigne, a Porto Torres, non sono ancora partiti e da oltre un mese la struttura non è accessibile alle società sportive per via del progetto di riqualificazione volto a garantire l’idoneità tecnico funzionale della struttura.

Un’omologazione della pista che ha costretto ad una variante e ad una perizia suppletiva al piano, per meglio soddisfare le prescrizioni imposte dalla Federazione italiana atletica leggera, migliorando l’opera e pista in grado di ospitare in futuro meeting e gare internazionali. Ma la situazione per gli sportivi è critica.

«Siamo costretti a viaggiare e a spostarci in altre strutture nei comuni limitrofi non sempre disponibili – lamentano gli atleti – qualcuno si allena tra Ploaghe e Sassari, trasferte di circa 50 chilometri al giorno, e altri ancora si adattano correndo nei circuiti su strada, non sempre agevoli». I disagi sono notevoli anche perché a volte non si trova spazio nello Stadio dei Pini a Sassari, a causa del numero delle società sportive che vi accedono. «I lavori procedono a rilento, - sottolineano gli atleti - hanno persino prorogato il termine degli interventi al 30 novembre, ma dubito che questo sia possibile».

Per omologare la pista l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 250mila euro.

