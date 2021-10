A Porto Torres ancora episodi di inciviltà che riguardano il vasto agro. L'ultima pulizia delle strade vicinali della zona, in particolare di via Funtana Cherchi, era stata eseguita appena il 18 settembre scorso. In quell'occasione, dall'azienda che si occupa della nettezza urbana, erano state raccolte tonnellate di rifiuti di ogni genere, abbandonati dai soliti maleducati.

A distanza di poco più di un mese la situazione, ovvero il quadro desolante, è ritornata come prima. Piccole discariche abusive sono nate infatti dappertutto, tanto che stamattina si è dovuto procedere ad una pulizia straordinaria della zona, che si è resa ancor più necessaria in vista della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, data la presenza in agro del nuovo cimitero.

"Vengono da ogni parte a scaricare e abbandonare qualsiasi tipo di oggetto e si sentono impuniti", dicono in coro i residenti.

Dall'ufficio Ambiente di Porto Torres fanno sapere che "entro il 31 dicembre verrà espletata la gara d'appalto per l'acquisto di telecamere mobili di sorveglianza da installare nell'agro".

