L’Isola ancora nella morsa del maltempo: pioggia, vento e mari agitati almeno fino a lunedìIn arrivo una serie di perturbazioni di origine atlantica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È ancora allarme maltempo in Sardegna, con l’Isola che resta sotto l’influenza di una serie di perturbazioni di origine atlantica destante a colpire con pioggia, vento e mari agitati almeno fino a lunedì 9 febbraio.
Nel dettaglio, una nuova forte perturbazione raggiungerà l’Italia già da questa sera con un peggioramento iniziale proprio sulla Sardegna; in seguito, i fenomeni saranno intensi su tutta la fascia tirrenica, dalla Toscana alla Calabria fino a domani pomeriggio quando il fronte perturbato si sposterà verso i Balcani e il tempo migliorerà temporaneamente.
Sabato attese nuove piogge già dalla mattina. E domenica stessa situazione, con le piogge al via dal pomeriggio sull’Isola per poi spostarsi in serata verso il Sud peninsulare e la Sicilia.
Comunque vada, gli ombrelli resteranno aperti almeno fino a metà mese; unica magra consolazione le temperature resteranno sempre sopra la media del periodo.
(Unioneonline)