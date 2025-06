«Per realizzare la piscina comunale occorrono circa 6 milioni di euro, risorse di cui come Comune non disponiamo, ma con una compartecipazione anche del 50% da parte del Coni o della Regione, in questo caso un’amministrazione comunale oculata potrà decidere, ad inizio del prossimo mandato, di veicolare una somma così importante per contribuire a realizzare questo tipo di impianto». Così il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, sulla possibilità di realizzare un impianto una piscina in un’area di proprietà della Provincia di Sassari, di fronte all’edificio scolastico del Liceo scientifico sportivo. L’intervento del primo cittadino nasce in risposta alla segnalazione presentata nell’ultimo consiglio comunale dal consigliere comunale Ivan Cermelli. «I costi di gestione sono altissimi e in questa fase l’amministrazione non dispone delle somme da investire, ma nella prossima legislatura ci si troverà a disposizione uno spazio su cui si potrà ragionare per intraprendere questo tipo di azione, dando valore aggiunto al plesso scolastico, situato in una posizione privilegiata rispetto ad una serie di strutture sportive di elevata qualità che compongono la cittadella sportiva. L’idea è quella di realizzare una sorta di campus studentesco, costruendo all’interno di quel contesto formativo una Casa dello studente».

