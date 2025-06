Il Comune di Porto Torres aderisce alla Giornata mondiale del rifugiato con una serata musicale in programma, giovedì 19 giugno, a partire dalle 21, sotto la Torre Aragonese, dove andrà in scena un concerto per celebrare i valori dell’accoglienza, della solidarietà e dei diritti umani.

Protagonisti dell’appuntamento, organizzato da Arci Mediterraneo, in collaborazione con l'amministrazione comunale e il Ccn Botteghe Turritane, sarà la formazione Roy Paci & Aretuska che porterà sul palco un mix esplosivo di suoni mediterranei, energia e impegno sociale. Seguirà l’aftershow DJ set di Forelock & King Textone che chiuderanno la serata in un clima di festa, ritmo e condivisione.

Arci Mediterraneo gestisce il Progetto Sai (Sistema accoglienza integrazione) di Porto Torres: attivo sul territorio da circa 10 anni, il progetto ha promosso numerose iniziative e manifestazioni dedicate alla sensibilizzazione sui temi delle migrazioni, dell’integrazione e dei diritti.

Quest’anno, con l’evento del 19 giugno, si vuole dare nuovo slancio e visibilità all’identità del progetto in Sardegna, rafforzando il messaggio di una comunità aperta e solidale. Roy Paci, trombettista, compositore e produttore siciliano, e Forelock, originario di Porto Torres e artista riconosciuto a livello nazionale per il suo contributo alla scena reggae e dub italiana, condividono un forte impegno civile e l’uso della musica come strumento di dialogo e consapevolezza. Forelock, forte sostenitore del progetto Sai, affianca alla musica un’intensa attività sociale, promuovendo i valori dell’accoglienza e della solidarietà.

Durante la serata sarà presente un banchetto informativo, curato dagli operatori del progetto Sai di Arci Mediterraneo, con materiale di approfondimento sul sistema di accoglienza e integrazione, per offrire a cittadine e cittadini uno spazio di conoscenza, confronto e consapevolezza.

