Sarà la Multiservizi Porto Torres srl a gestire ancora i due canili comunali della città, una gestione rinnovata anche per i prossimi tre anni. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha espresso parere positivo alla prosecuzione dell'affidamento delle strutture di Andriolu e Monte Rosè, società in house che li gestisce da 10 anni in modo ottimale, così come certificato dal servizio veterinario della Asl di Sassari.

«La scelta dell’amministrazione – è stato sottolineato durante la seduta- consente di garantire la continuità del servizio, assicurando al contempo economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento delle attività quotidiane».

L’affidamento, per importo complessivo annuo di 311 mila euro, avrà durata triennale: iniziata il primo febbraio, terminerà al 31 gennaio 2028.

Il canile di Andriolu sorge nell'area dell'ex mattatoio comunale, nelle vicinanze del centro abitato e attualmente accoglie 80 cani, con una capacità massima di 100. La struttura di Monte Rosè ne ospita, invece, 105.

Questa è dotata di aree verdi e di un impianto di depurazione ed è una delle pochissime in Sardegna a fungere sia da canile rifugio e sia da canile sanitario. Qui, infatti, vengono effettuati accertamenti anagrafici e trattamenti medici e chirurgici.

Nella struttura è presente anche un’area dedicata ai gatti randagi per il tempo necessario alle cure veterinarie: al momento sono presenti 10 felini. Oltre alle attività di cura e assistenza degli animali, la società affidataria si occuperà dei servizi complementari quali la gestione dell'impianto di depurazione presente presso il canile di Monte Rosè.

Infine, continuerà a impegnarsi per favorire le adozioni dei cani e dei gatti attraverso iniziative di sensibilizzazione da organizzare autonomamente o in collaborazione con l'amministrazione comunale che, già da diversi anni, eroga dei contributi economici in favore dei cittadini che richiedono l'adozione degli amici a quattro zampe ospitati nei canili comunali e in quelli convenzionati.

Con questa decisione, quindi, il Comune ribadisce il proprio impegno per il benessere degli animali d'affezione e per la sensibilizzazione della comunità sul tema delle adozioni responsabili.

