Una montagna di inerti nell’area verde di via libero Grassi, un quartiere urbano della città di Porto Torres. Non in periferia ma in una delle zone che ospita gli alloggi di edilizia popolare. Lo scempio dei rifiuti abbandonati è senza fine. In barba a qualsiasi regola sulla raccolta differenziata e sul rispetto delle norme sul corretto conferimento di materiali e scarti di edilizia, i rifiuti sono stati scaricati nell’area situata tra via Libero Grassi e via Livatino.

Un cumulo di calcinacci, macerie, conglomerati bituminosi, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, intonaci e tutti i residui di lavorazione non pericolosi che provengono da azioni di demolizione o da cantieri edili. Senza alcuna regola sono stati abbandonati in una zona ben visibile ai residenti piuttosto che scaricarli in apposite discariche adatte al recepimento, uno scempio ai danni dell’ambiente, una brutta immagine per gli abitanti del quartiere che hanno segnalato il problema al Comune di Porto Torres.

«Auspichiamo che l'amministrazione intervenga con provvedimenti seri per controllare e multare chi reca danno all'ambiente a all'uomo», sottolineano gli abitanti.

