Dal 15 aprile entrerà in vigore il nuovo orario di apertura dell'Ufficio turistico del Comune di Porto Torres, situato all'interno della Stazione Marittima di via Bassu. Un servizio che sta crescendo, in termini di numeri dei turisti che si rivolgono al personale qualificato di Memoria Storica, società che gestisce il servizio. L’apertura sarà garantita tutti i giorni, compresi i festivi.

Le informazioni utili per visitare la città di Porto Torres, ricca di storia, cultura, reperti archeologici e beni ambientali, incluso il Parco Nazionale dell’Asinara, riguardano tutti i siti di particolare pregio e importanza culturale.

Le guide turistiche specializzate accompagnano i visitatori alla scoperta dei numerosi siti grazie ai quali è possibile intraprendere un viaggio tra diverse epoche storiche: dalle domus de janas fino alle chiese più moderne, e poi i monumenti del Neolitico, Età romana imperiale, Medioevo e Età contemporanea. Inoltre sono acquistabili e attivabili con lo smartphone tour georeferenziati per visitare monumenti e aree archeologiche del territorio.

