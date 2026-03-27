Ivan Cermelli, avvocato di 55 anni, capogruppo Lega in consiglio comunale, ed ex presidente del consiglio, è il candidato della coalizione di centrodestra che si presenterà alla competizione elettorale delle amministrative di Porto Torres del 7 e 8 giugno. Sarà sostenuto dallo schieramento composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il disco verde è arrivato a seguito di un confronto tra le segreterie regionali dei partiti riunite nel pomeriggio a Oristano, un incontro chiuso dai vertici a favore della candidatura di Cermelli che la spunta su Ilaria Faedda, coordinatrice cittadina di Forza Italia.

Il secondo avvocato in campo dopo Sara Dettori, sostenuta dalla coalizione civica identitaria costituita da Sardegna al Centro, Sardegna Vera e Partito sardo d’Azione. Nel centrosinistra, le forze che rispecchiano il Campo largo in Regione, puntano sul sindaco uscente Massimo Mulas, figura sulla quale convergono il Partito democratico, Orizzonte Comune, Progetto Turritano, Alleanza Verdi e Sinistra, Progressisti, Psi, +Europa, M5s e Porto Torres Avanti. Il quarto schieramento è guidato dalla candidata Loredana De Marco, un progetto civico degli attivisti turritani formato dalla lista “Porto Torres c’è” che trova pieno sostegno politico di Sinistra Futura e Sardegna Chiama Sardegna.

A due mesi dal voto si profila una sfida altamente combattiva con la fase della definizione delle liste, su cui i vari partiti e movimenti civici sono già al lavoro e che si concluderà il 29esimo giorno antecedente alle elezioni.

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