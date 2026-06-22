È un nuovo sistema per non permettere ai libri di “morire”, vecchi testi che si trasformano e lasciano segni. Il 24 giugno nella biblioteca comunale di Porto Torres si apre il laboratorio creativo di recupero dei libri danneggiati o sostituiti con copie in buono stato che daranno vita a un'installazione libraria collettiva.

Non servono competenze manuali particolari per partecipare ma solo la voglia di mettersi in gioco e sperimentare quanto possa essere rilassante e divertente dare nuove forme di vita ai libri. Le bibliotecarie guideranno tutti passo passo nelle tecniche di ripiegatura delle pagine per dare vita a figure e forme simboliche che continueranno ad abitare la biblioteca in veste diversa. L'installazione libraria progettata prende ispirazione dal tema de Il Maggio dei Libri "Ogni libro è creatura viva" e inviterà a riflettere sul fatto che un libro non è soltanto un oggetto da conservare o da leggere.

È una presenza che lascia tracce, genera incontri, accende immaginazione, costruisce memoria e continua a vivere nelle persone che lo hanno attraversato. Collocata lungo le scale della biblioteca, l'opera accompagnerà simbolicamente il percorso di chi entra e di chi esce, trasformando un luogo di passaggio in uno spazio di incontro con le storie. Ogni creatura di carta racconterà una possibilità di rinascita: quella dei libri che, pur terminando la loro funzione originaria, continuano a parlare attraverso nuove forme e nuovi significati.

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