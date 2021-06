Incidente stradale nel pomeriggio a Porto Torres, nell'incrocio tra via Caravaggio e via Leonardo da Vinci.

Probabilmente per una mancata precedenza si sono scontrate una Ford Kuga con una Ford Ka. Due persone coinvolte nell'incidente sono state accompagnate in autoambulanza per accertamenti al pronto soccorso di Sassari.

Le loro condizioni non sono gravi. Danneggiate le autovetture. Sul posto una pattuglia della polizia locale di Porto Torres per i rilievi di propria competenza. La circolazione nelle due vie è già ripresa regolarmente.



