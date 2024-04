Incidente rocambolesco tra due auto all’incrocio tra via Ettore Sacchi e via Alfieri, a Porto Torres. Il bilancio è di due feriti fortunatamente non gravi: una ragazza e un uomo di 83 anni. All'origine una probabile mancata precedenza.

Lo scontro poco dopo mezzogiorno, quando una Toyota Rav4, con alla guida il pensionato, è sbucata all’improvviso da via Alfieri andando a sbattere contro la Yaris guidata da una ragazza. Un impatto violento, a seguito del quale la Toyota è finita sul marciapiede contro un palo dopo aver speronato la parte anteriore della Yaris. Entrambe le auto hanno riportato gravi danni. L’uomo di 83 anni ha avuto la peggio.

È stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari dall’ambulanza del 118 dopo aver ricevuto le prime cure dagli operatori sanitari. Un’altra ambulanza ha accompagnato la ragazza al Santissima Annunziata per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno estratto l’anziano spaventato e dolorante dalla parte posteriore del mezzo. Le sue condizioni non sono gravi. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale per i rilievi.

