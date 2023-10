Temperature prossime ai trenta gradi tali da spingere i bagnanti a fare un bagno senza troppe esitazioni. A ottobre inoltrato la spiaggia di Balai ha raggiunto gli stessi numeri registrati in piena stagione estiva. Turisti e locali hanno riempito lo splendido arenile di Porto Torres che, a mezzogiorno, era quasi sold out.

Richiamati dal gran caldo e dalla magia del mare d’autunno hanno piantato i loro ombrelloni nella sabbia, mentre i canoisti non hanno rinunciato alle loro escursioni lungo la costa. Scene surreali con intere famiglie o comitive di amici che sul lungomare Balai si sono riunite in spiaggia come fosse Ferragosto. Idem per i locali, bar e diversi ristoranti che ancora possono approfittare di un clima estivo prima che arrivino le prime piogge ad annunciare che la stagione è finita.

Si tratta di cavalcare il cambiamento climatico e pensare che ormai il mese di ottobre è più estivo che autunnale, con ondate di caldo davvero sorprendenti. Nei weekend i lungomari e le spiagge vengono ancora presi d’assalto, nonostante i bagnini di salvataggio abbiano smontato le loro torrette come impone il calendario balneare.

