Via al voto per i 50 originali segnalibro realizzati da studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi numero 1 e 2, della città di Porto Torres, che hanno partecipato al concorso “Un segnalibro per legarsi alla lettura”.

Fino al 26 febbraio sarà possibile votare le creazioni realizzate dagli allievi che hanno aderito all’iniziativa promossa dalla biblioteca comunale e inserita nel progetto LaL-legarsi alla lettura che ha ricevuto il sostegno del bando Città che legge del Ministero della Cultura ed è promossa nell'ambito di una più ampia attività di promozione alla lettura della comunità.

È possibile visualizzare e votare i 5 segnalibro creati dalle dieci classi che hanno aderito al contest. I 3 lavori che riceveranno il maggior numero di "mi piace" saranno vincitori e saranno stampati per essere distribuiti in città mentre la classe autrice di ogni lavoro vincitore riceverà un premio in libri da destinare alla biblioteca scolastica. Per realizzare i segnalibro gli studenti hanno utilizzato svariate tecniche: matite, pennarelli, pastelli, lana, collage, ritagli, fotografie e intelligenza artificiale.

