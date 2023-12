Un bando per affidare in concessione ad associazioni e a società sportive la storica palestra di boxe di via Petronia. Il Comune di Porto Torres ha pubblicato l’avviso per la gestione dell’impianto sportivo, indirizzato a soggetti interessati che possono presentare un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione della struttura, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.

La durata della concessione è di almeno 5 anni, mentre la gestione dell’impianto è gratuita. Non è previsto alcun finanziamento o contributo da parte dell’ente per la realizzazione del progetto e nessun eventuale corrispettivo per la gestione. Su richiesta esplicita tramite per i soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell’impianto sportivo entro le 13 del 19 dicembre previo appuntamento. Le istanze possono essere presentate entro il 2 gennaio 2024, con proposte progettuali e piano di fattibilità economico finanziaria.

