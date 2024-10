Impatto violento fra due auto all’incrocio tra via Volta e via Pascoli, a Porto Torres. Due donne sono finite al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Questo il bilancio dell’incidente, avvenuto intorno alle 13.30, quando una Ford Fiesta, guidata da una donna di 47 anni, è sbucata da via Volta per immettersi in via Pascoli dove, in quel momento, transitava una Citroen C3 condotta da una ragazza di 22 anni che procedeva in direzione via Balai.

Lo scontro, per una probabile mancata precedenza, è stato inevitabile: pezzi di carrozzeria sono finiti sull’asfalto. Danneggiato anche il serbatoio del carburante della Citroen che si è riversato sulla carreggiata. Entrambe le conducenti, dopo le prime cure da parte degli operatori sanitari, sono state trasportate dall’ambulanza all’ospedale civile di Sassari e sottoposte ad accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica esatta, oltre a occuparsi della disciplina della viabilità in una intersezione che fa registrare un numero elevato di sinistri. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La municipale ha richiesto l’intervento della ditta specializzata alla sicurezza ambiente per il ripristino della strada a seguito della perdita di gasolio e per la rimozione delle parti meccaniche delle auto.

