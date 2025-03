Al via i cantieri per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica alimentato da fonti rinnovabili, sulla litoranea ex sp 81 di Porto Torres, un intervento di valorizzazione ambientale e turistica che cambierà il volto della fascia costiera. Nel contempo sono stati avviati i lavori di consolidamento necessari a fronteggiare l’emergenza della erosione costiera. Gli interventi di illuminazione sono stati illustrati in occasione dell’ultima commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, presieduta da Gavino Sanna, alla presenza delle assessore competenti, Gavina Muzzetto e Giansimona Tortu.

Lungo la ex provinciale 81 i lavori, affidati alla Elettrotecnica Srl di Viddalba, prevedono l’illuminazione della strada nel tratto compreso tra la spiaggia di Balai e la rotatoria di Balai lontano che incrocia via Tramontana. Un intervento che vede la realizzazione dell’impianto con pensiline nel parcheggio in zona Scoglio Ricco, che alimenterà l’intero tratto viario. I pali, alti 8 metri, distanti 30 metri l’uno dall’altro e con corpo illuminante a led potenza massima di 32 W, saranno alimentati da un’isola fotovoltaica con struttura portante in legno e un box prefabbricato amovibile nel parcheggio “Scoglio Ricco”.

Le risorse per realizzare l’opera, pari a 500.000 euro, derivano dalle misure compensative grazie all’accordo tra il Comune ed Eni New Energy Spa. La Polizia locale, fino al termine dei cantieri, ha emesso l’ordinanza di chiusura della strada con divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, compresi i pedoni e il transito nella pista ciclabile, nel tratto che dalla via Lungomare Balai conduce alla rotatoria con l’incrocio di via Tramontana.

