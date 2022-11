Il fortissimo vento a Porto Torres non risparmia neanche le strutture sportive. Naturalmente le più esposte quelle all'aperto. Al campo comunale di calcio di viale delle Vigne le raffiche di ponente, che si mantengono sempre sui 100 chilometri orari, hanno distrutto le panchine in plexiglass del rettangolo di gioco. Una spesa, quindi, in più per i dirigenti del Porto Torres calcio che gestiscono la struttura.

La cittadina turritana è stata tra quelle maggiormente colpite dall'ondata di maltempo che ha investito la Sardegna.

© Riproduzione riservata