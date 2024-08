Il Pul-Piano di utilizzo dei litorali del Comune di Porto Torres è ormai operativo. Lo strumento di pianificazione pubblicato sul Buras è divenuto efficace, un primo passo per dare impulso al settore turistico con una programmazione della costa turritana che si estende sino alla spiaggia di Abbacurrente. Approvato all’unanimità dal consiglio comunale, il 19 giugno scorso, il Piano inizierà a produrre i propri effetti già dai prossimi mesi, quando verranno pubblicati i bandi per le concessioni dei chioschi e per incrementare i servizi presenti.

«Un passaggio fondamentale – aveva commentato il sindaco Massimo Mulas - perché lo strumento apre la strada per una programmazione in chiave turistica del litorale, capace di offrire nuovi spazi per nuovi servizi turistici-ricreativi». In prossimità della spiaggia di Balai, lungo il piano costiero esterno al demanio marittimo, si prevede un potenziamento dei servizi attualmente presenti.

A nord-ovest dell’arenile il Pul individua i punti in cui localizzare i giochi per bambini, il box per il noleggio di attrezzature per snorkeling, l’area per il noleggio di ombrelloni sdraio e lettini, l’info – point, le rastrelliere per le bici e il punto ristoro.

In prossimità della spiaggia dello Scoglio Ricco, attualmente interessata da fenomeni di erosione costiera e pericolosità geomorfolofica, il Pul prevede il mantenimento dell’area di sosta veicolare prossima alla strada provinciale avente una superficie di circa 3850 mq, destinata ad ospitare un numero massimo di 150 posti auto.

«Saremo in grado di disegnare la rete sentieristica, le aree parcheggio, - aggiunge Gavino Sanna, presidente della commissione Urbanistica - le zone da salvaguardare e quelle da valorizzare e infine preparare i bandi per le concessioni per i chioschi». Questi ultimi sono previsti al Parco Chico Mendez (bar), Baden Powell (2 punti ristoro), pista ciclabile nei pressi del Ponte (punto ristoro), parte alta della Farrizza (bar), parte alta Abbacurrente (bar) e una concessione per la scuola di vela a Platamona, nel tratto di nostra competenza.

