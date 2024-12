La scalinata della chiesa dello Spirito Santo ancora una volta simbolo della generosità della comunità di Porto Torres. Anche oggi si è compiuto il Miracolo di Natale, la manifestazione che da questa mattina ha rivestito di un tappetto di colori le scale della parrocchia, dal primo all’ultimo gradino. Ospiti speciali le classi della scuola primaria Bellieni dell’istituto comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” che con i loro doni e le loro canzoni hanno rallegrato la mattinata, mentre nel primo pomeriggio le ballerine della scuola di danza Mòving soul come ogni anno hanno eseguito una suggestiva coreografia, esibendosi come in un grande palcoscenico per contribuire con la loro arte e con i loro doni ad arricchire la giornata di gioia. Il terzo appuntamento è stato quello dell'associazione Vespa club di Porto Torres che ormai da veterani hanno chiuso la serata con la simpatia che li contraddistingue. «Un vero successo della raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà che si ripete ormai da qualche anno e testimonia il grande cuore dei cittadini – ha commentato Gavino Ruiu, uno dei promotori della iniziativa – per questo ringraziamo le associazioni di volontari, i gruppi scout Agesci e Cngei, la Proloco e don Andrea che ha partecipato per la prima volta».

