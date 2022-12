Il Miracolo di Natale comincia il suo percorso, tra la solidarietà delle gente comune e la generosità delle forze dell’ordine.

Questa mattina gli uomini in divisa, agenti della polizia di Stato e carabinieri, non sono voluti mancare all’appuntamento che ormai a Porto Torres si ripete da nove anni e per 26 edizioni nell’Isola. Si sono recati per primi a consegnare le loro buste contenenti beni di prima necessità, nella location allestita vicino alla chiesetta di Balai vicino.

La grande raccolta di prodotti alimentari destinati alle famiglie bisognose si è spostata, a causa del maltempo, nei locali del bar Tropical, uno spazio adeguato offerto dai titolari per garantire la riuscita dell’iniziativa benefica. Una distesa di beni, destinata a crescere, e che coinvolge diversi volontari, associazioni come le Caritas, le Vicenziane, la Consulta del Volontariato, Anteas e i gruppi scout. Un’organizzazione curata da Marco Pireddu, don Michele Murgia e dal consigliere comunale Gavino Ruiu.

Durante la giornata è previsto l’arrivo di Babbo Natale a cavallo, in fuoristrada e sulle moto vespe.

© Riproduzione riservata