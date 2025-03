Il Movimento 5 Stelle di Porto Torres, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizzano un incontro pubblico con gli ex sindaci che nelle passate legislature hanno amministrato la città turritana. Parteciperanno al confronto, programmato per il 29 marzo alle ore 18 presso la sala Filippo Canu, gli ex primi cittadini Giacomo Rum (sindaco 1990-1993), Dino Dessì (1993-1995), Eugenio Cossu (1997-2001), Luciano Mura (2005-2010), Sean Wheeler (2015-2020).

Una occasione per ripercorrere le esperienze amministrative del passato e analizzare le dinamiche che hanno segnato Porto Torres negli anni. All’appuntamento saranno presenti il senatore del M5s, Ettore Licheri, il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il direttore e il commissario dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara, Vittorio Gazale e Gian Luca Mureddu, e le autorità locali.

L’evento aperto a tutta la cittadinanza, offre l’opportunità di seguire i diversi passaggi storici che hanno attraversato la comunità, con la possibilità per i presenti di porre domande ai protagonisti al termine dell’incontro.

