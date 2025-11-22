Porto Torres: il "campo largo" apre alle forze civiche e autonomisteLa maggioranza di centro sinistra alla guida della città apre il confronto con tutte le realtà
La maggioranza di centro sinistra alla guida della città di Porto Torres, in vista delle comunali del 2026, apre il confronto con tutte le realtà civiche, progressiste e autonomiste che condividono lo stesso progetto politico e la medesima visione amministrativa percorsa nei quasi cinque anni di governo. Nei giorni scorsi una delegazione composta da esponenti del Partito democratico, Orizzonte comune, Progetto Turritano, ha incontrato il gruppo di +Europa per allargare la coalizione del campo largo, forze politiche oggi unite nel sostegno all’attuale maggioranza regionale, tra cui è emersa una convinta disponibilità a proseguire e rafforzare il percorso amministrativo avviato in questi anni. Un sostegno che si traduce anche nella continuità della candidatura a sindaco dell'attuale primo cittadino Massimo Mulas.
La maggioranza si prepara così a un nuovo passaggio del cammino politico, attraverso un confronto con altre realtà appartenenti al mondo del civismo per ampliare la coalizione. L’intento è costruire uno spazio di dialogo fondato sulla trasparenza, sull’ascolto e sulla volontà di individuare punti comuni da cui partire per definire insieme una progettualità solida e lungimirante per la Porto Torres del futuro. «La nostra città merita continuità, competenza e una prospettiva chiara. Gli incontri di questi giorni – sottolinea il segretario cittadino Pd, Antonello Cabitta e gli esponenti alleati- confermano che esiste un fronte ampio e responsabile pronto a lavorare insieme per consolidare i risultati raggiunti e affrontare con determinazione le sfide che attendono Porto Torres. Ora siamo pronti a dialogare con tutte le forze progressiste, civiche e autonomiste che desiderano contribuire con idee, responsabilità e impegno al progetto della città che stiamo costruendo».
La maggioranza sottolinea inoltre come questa fase rappresenti un passaggio fondamentale per rafforzare l’unità e dare continuità alle politiche che hanno guidato l’amministrazione negli ultimi anni. Sul fronte del centro destra è in corso un momento di confronto tra le forze politche per individuare una figura rappresentativa e condivisa tra le diverse forze politiche da proporre come candidato a sindaco - Forza Italia, Fratelli d'Italia, Riformatori, Lega - con interlocuzioni anche a livello provinciale, con le segreterie che hanno avviato il dialogo anche con i civici per una lista in appoggio alle formazioni dei partiti tradizionali.