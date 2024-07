Diventa sempre più difficile la concessione a privati dell’Hostel Balai, la struttura ricettiva che si affaccia davanti al mare del Golfo dell’Asinara. Nell’ultimo avviso pubblico una sola offerta è stata presentata al Comune di Porto Torres. Ma il bando non ha conseguito l’aggiudicazione in virtù di una improcedibilità della domanda presentata dall’unico offerente. L’amministrazione comunale sta valutando l’azione più opportuna da intraprendere a tutela del bene. Ormai da sei mesi l’ente è in cerca di un nuovo gestore.

Qualcuno chiede di cambiare alcuni parametri di concessione per favorire un eventuale investimento. I termini dell’ultimo bando si erano riaperti nel mese di marzo per dare la possibilità di presentare delle offerte per la concessione di valorizzazione dell’Hostel Balai. Allora la gara era andata deserta, nessuna offerta per un edificio che negli ultimi giorni prima della scadenza dell’avviso (28 febbraio), era stato oggetto di sopralluogo di almeno 20 operatori economici. La durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque per un periodo di tempo non eccedente i 50 anni, mentre l’importo annuale del canone è fissato in 49.380 euro.

Il concessionario dovrà garantire non solo la ristrutturazione del fabbricato, ma anche la sua successiva destinazione ad attività di tipo turistico-ricettive, coordinando le stesse con progetti di sviluppo turistico culturale e aperti al territorio. L’immobile “Ostello della gioventù” dato in concessione resterà di proprietà dell’amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata