Giuseppe Marratzu, 49 anni, dottore commercialista ed ex revisore dei conti, è il nuovo amministratore unico della società in house Multiservizi Porto Torres. Il decreto di nomina è stato firmato dal sindaco Massimo Mulas a seguito di una selezione tra i cinque candidati che avevano partecipato al bando, scaduto il 23 maggio scorso.

L’avviso era stato pubblicato dopo la scadenza dall'incarico di Antonio Spano, amministratore dal 1° marzo 2021. Marratzu prenderà servizio il prossimo 1° giugno e durerà in carica fino a completamento dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società Multiss spa, la partecipata della Provincia di Sassari, o comunque per un periodo non superiore al termine di scadenza del mandato del sindaco.

Un ruolo chiave in questa fase di transizione e di passaggio verso la fusione delle due società in house. L'ingresso nella Multiss consente di superare alcuni limiti strutturali e di innalzare ulteriormente la qualità dei servizi di manutenzione e cura del verde a Porto Torres e l'aggiunta di interventi prima non programmabili con le sole forze locali.

