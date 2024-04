Il Comune di Porto Torres abbatte le tariffe Tari per le utenze non domestiche. Sulla tassa relativa ai rifiuti l’ente ha previsto l’applicazione delle stesse tariffe per le utenze domestiche e un ben più importante abbattimento per le attività produttive, ovvero una riduzione media del 29 per cento. Significa che per alcune categorie di imprese il sostegno è maggiore. L’argomento è stato trattato in occasione delle commissioni permanenti all'Ambiente e alle Finanze, convocate congiuntamente nella sala del Consiglio comunale e presiedute dal consigliere comunale Gianpiero Madeddu - quella all’Ambiente - e dal consigliere Gaetano Mura, quella alle Finanze.

All’incontro erano presenti l'assessore alle Finanze, Alessandro Carta, il dirigente dell'Area Finanze, John Fois. I commissari hanno approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) Tari biennio 2024-2025 e le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti dell’anno 2024.

«La rimodulazione esprime, infatti, una particolare attenzione per le utenze non domestiche e, quindi, per il mondo produttivo cittadino dato che quest’anno è prevista una riduzione media della tassazione del 29%», sottolinea Alessandro Carta. «Le tariffe delle utenze domestiche, inoltre, rimarranno in linea con quelle dello scorso anno pur usufruendo di un nuovo e potenziato servizio di raccolta dei rifiuti che sta già iniziando ad essere apprezzato dalla comunità».

Per l’esponente della giunta Mulas la presentazione delle proposte relative all’approvazione del nuovo Pef (Piano Economico Finanziario) Tari e delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti nell’anno 2024, avvenuta in commissione, «è stata l’occasione per ribadire il duplice obiettivo di questa amministrazione che ha lavorato per dotare la città di un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più efficiente e rispondente alle esigenze dei nuclei familiari e del tessuto economico cittadino e, al contempo, intende applicare tariffe quanto più rispondenti a criteri di equità e di coerenza rispetto ai servizi offerti. Più che da numeri e percentuali – ha aggiunto Carta - siamo infatti partiti da questi due principi fondamentali e, grazie al lavoro dell’Ufficio Tributi, siamo riusciti a elaborare una proposta pienamente rispondente all’input dato dall’amministrazione e, in particolare, dal sindaco Massimo Mulas».

