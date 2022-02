Ha un talento spiccato per il disegno, lo usa per esprimersi come se fosse una lingua. Un artista itinerante che si sposta con in spalla uno zainetto colmo di colori e del materiale che usa per disegnare.

Frank Müller è un senzatetto di 37 anni che, arrivato in Sardegna dalla Germania, ha scelto di vivere a Porto Torres sotto una tenda allestita nella pineta di Platamona. Si sposta per la città utilizzando la sua arte per comunicare e chiedere in cambio un pasto. Un ospite gentile e discreto, che ancora non conosce bene l’italiano, una persona a modo che nel suo paese d’origine, a Brandis, si manteneva disegnando gli indumenti.

Oggi è senza fissa dimora, dorme sotto una tenda, racimola qualche moneta, denaro che in parte conserva per riprendere a viaggiare, sempre in compagnia del suo cane meticcio che non lo abbandona un secondo. “Senza di lui non vado da nessuna parte - dice Frank – un vero amico fedele”. Indossa anche lui dei pantaloni dipinti con dei disegni dai colori vivaci, altri indumenti li mostra alla gente che passa, e offre un servizio in cambio di un’offerta libera. Quando qualcuno si avvicina i suoi occhi si illuminano, mostra i suoi lavori, le sue abilità, non insiste, il suo modo di dialogare è garbato, la gente gli sorride. In Sardegna ci vive da tre mesi. “Spero un giorno di poter ritornare nel mio paese – aggiunge – ma qui posso dire di essere stato accolto bene”.

© Riproduzione riservata