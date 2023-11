Via le barriere architettoniche dagli edifici privati del Comune di Porto Torres che presentano particolari criticità per i disabili residenti.

L’amministrazione comunale, in base al fabbisogno calcolato relativo alle domande presentate all’Ente, ha previsto la concessione di contributi ai beneficiari, pari a circa 33mila euro.

Dati che sono stati trasmessi alla Regione Sardegna che ha costituito un fondo per la concessione dei contributi in favore di portatori di handicap, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, stabilendo nel contempo le modalità procedurali per l’erogazione, dettagliatamente regolamentate dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici.

Le somme serviranno a quei residenti che hanno necessità di interventi diretti ad eliminare gli ostacoli presenti all’interno delle loro abitazioni. Una misura che prevede finanziamenti a fondo perduto.

© Riproduzione riservata