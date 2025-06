Fuoco nel semirimorchio pronto a imbarcarsi nella banchina del molo “Asi Riva” di Porto Torres. È la simulazione riuscita che si è svolta questa mattina, nel porto industriale: un’esercitazione antincendio mirata a testare la prontezza operativa e la capacità di risposta di tutti gli attori coinvolti nella gestione delle emergenze portuali.

L’esercitazione ha simulato un principio d’incendio su un semirimorchio in attesa di imbarco, nel piazzale del porto antistante la banchina Asi in prossimità di un cantiere nautico portuale. Gli addetti alla movimentazione hanno informato la Sala Operativa per intervento urgente, nel tentativo di prevenire ulteriori danni allo stesso mezzo e l’eventuale propagazione delle fiamme ad altri mezzi stazionanti nell’area portuale. L’esercitazione ha avuto come scopo la familiarizzazione di tutti gli attori coinvolti in caso di incendio in banchina, nonché la verifica dell’efficienza dell’intera organizzazione di sicurezza antincendio, assistenza e soccorso.

Al termine dell’esercitazione, l’organizzazione generale del servizio antincendio portuale ha dato esito soddisfacente. L’evento ha ribadito l’importanza della sinergia e della collaborazione tra tutte le forze coinvolte nella sicurezza portuale, confermando l’elevato standard di preparazione e coordinamento nella gestione delle emergenze.

